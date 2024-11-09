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Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı ilk yarıda 3-1 yenerek avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:31
Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig 12. Hafta Maçı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk Yarının Detayları

Karşılaşmanın 13. dakikasında konuk ekip öne geçti. Puşcaş'ın sol kanattan gerçekleştirdiği ortaya iyi yükselen Fredy, kafa vuruşu ile topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

22. dakikada, Larsson'un sağ kanattan yaptığı ortada Samudio penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı ancak top kale direğinin yanından auta gitti.

Antalyaspor, 24. dakikada beraberliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasına kale önünde yükselen Soner Dikmen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

Maçın 35. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Bodrum FK’lı savunma oyuncularının geri pasında araya giren Gaich, karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçtikten sonra topu boş ağlara göndererek takımı 1-2 öne geçirdi.

İlk yarının sonlarına doğru, 45+1. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Larsson, sert bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere yolladı ve durumu 1-3 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde, Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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