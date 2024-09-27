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Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 ile Geçti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:36
Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 ile Geçti

Trendyol Süper Lig 7. Haftasında Heyecan Doruğa Ulaştı

Bugün Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Maç sonunda konuk ekip RAMS Başakşehir, ev sahibi Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

2-0'a Ulaşan Oyun

Karşılaşmanın 49. dakikasında, RAMS Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortayı Opoku kafayla vurdu, ancak top direkten döndü. Dönen topu Figueiredo düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Sivasspor'un Umutları

82. dakikada Sivasspor, Moutoussamy'nin ara pasıyla gol buldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Turgunboev'in içeriye çevirdiği topu Menig, kale önünde başarılı bir şekilde değerlendirerek skoru 1-2 yaptı.

Son Anlarda Gerginlik

Karşılaşmada son dakikaları heyecan dolu geçti. 86. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Menig, ceza sahası içinde sert vurdu fakat top yandan auta çıktı. Bu atış sonrasında maç, RAMS Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. RAMS Başakşehir, bu galibiyetle puanlarını artırarak ligdeki yerini sağlamlaştırdı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Uğur Çiftçi (sağda) rakibi Piatek ile mücadele etti.

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