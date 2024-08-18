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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Gaziantep FK'yi Geride Bıraktı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:43
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, Gaziantep FK'yi Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Maç Özeti

Gaziantep FK ile Samsunspor arasında oynanan maçta, konuk ekip 1-0'lık skorla ilk yarıyı önde tamamladı.

İlk Yarıda Ataklar

Karşılaşmanın başlama düdüğünden yalnızca 5 dakika sonra Samsunspor, Ntcham'ın sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği toplarla öne geçti. Holse, bu pası değerlendirerek plase bir vuruşla kaleci Dioudis'in solundan topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Kaleciden Kritik Kurtarış

20. dakikada ise Gaziantep FK, Moundilmadji'nin ceza sahasına gönderdiği topla etkili oldu. Arda Kızıldağ'ın ters vuruşunda, kaleci Dioudis topu kornere göndererek önemli bir tehlikeyi önledi.

İlk yarının sonunda Samsunspor, Gaziantep FK'ye karşı 1-0’lık üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına gitti.

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