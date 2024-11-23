Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK - Galatasaray Maçı İlk Yarısı 0-0 Beraberlik İle Sona Erdi

Trendyol Süper Lig Maçında İlk Yarı Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelen Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Maçın 7. dakikasında Sipay Bodrum FK'nın geliştirdiği atakta Puşcaş, ceza sahası önünden kaleci Muslera'ya bir vuruş gerçekleştirdi ancak top Muslera'da kaldı.

16. dakikada ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda, Bodrum FK kalecisi Gökhan Akkan topu kontrol etti.

21. dakikada yine Bodrum FK'nın ataklarında Fredy, kaleci Muslera'nın dikkatli oyunu ile karşılaştı ve topu kaybetti.

Maçın sonlarına doğru 45. dakikada Ege Bilsel, rakibi Torreira'ya faul yaparak ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Böylece Sipay Bodrum FK, sahada 10 kişi kalmak zorunda kaldı.

Maçın Takipçileri

Bu kritik maçı, Teknik Direktör Fatih Terim ve trafik kazasında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'un ailesi de takip etti.

İlk devreyi 0-0 tamamlayan iki takım, ikinci yarıda daha fazla gol için mücadele etmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile Galatasaray, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Galatasaray takımı oyuncuları karşılaşma öncesi stadyum zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile Galatasaray, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Galatasaray takımı oyuncuları karşılaşma öncesi stadyum zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.