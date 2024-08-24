Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Trendylol Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda ev sahibi takım, 2-1 önde tamamladı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın 7. dakikasında, Sipay Bodrum FK saldırısında Puşcaş'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunu Konyaspor kalecisi Slowik kornere çeldi. İlk gol, 28. dakikada geldi. Fredy’nin kullandığı kornerde, Adil Demirbağ ters vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Devam eden dakikalarda, 31. dakikada Konyasporlu Pedrinho'nun sol kanattan yaptığı orta, Adil Demirbağ tarafından kaçırıldı ve top direğin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Sipay Bodrum FK, Puşcaş ile kaleci Slowik'i karşı karşıya bıraktı; Puşcaş’ın vuruşu ağlarla buluştu ve farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

İlk yarının son anlarında, 45+4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, Pedrinho’nun serbest vuruşu ile farkı 1'e indirdi: 2-1. Böylece ilk yarı 2-1'lik skorla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ribeiro (ortada) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ (4), maçın ilk golünü kendi kalesine attı.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Gökdeniz Bayrakdar (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.