Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Maçta iki takım da net fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 56. dakikasında, Alanyaspor'un serbest vuruşu sonrası Makouta, topu ön alana ortaladı. Efecan'ın dokunduğu top ise Bodrum FK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

62. dakikada, Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan, bu müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirerek Bodrum FK'nın sahada 10 kişi kalmasına sebep oldu.

Sonuç olarak, her iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.