DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.321.181,41 2,65%

Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor'un mücadelesinde goller gelmedi, taraflar puanları paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:17
Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Maçta iki takım da net fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 56. dakikasında, Alanyaspor'un serbest vuruşu sonrası Makouta, topu ön alana ortaladı. Efecan'ın dokunduğu top ise Bodrum FK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

62. dakikada, Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan, bu müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirerek Bodrum FK'nın sahada 10 kişi kalmasına sebep oldu.

Sonuç olarak, her iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı
2
Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Rahat Geçti
3
Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 Geçti
4
Trabzonspor ve Fenerbahçe Karşı Karşıya Geliyor
5
ikas Eyüpspor'dan Dominant Galibiyet
6
Eyüpspor-Hatayspor Maç Sonrası Bülent Albayrak'ın Açıklamaları
7
Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısında Gol Olmadı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor