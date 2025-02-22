Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Konyaspor'un mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:30
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmada, Net Global Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 8. dakikasında Charisis'in sol kanattan yaptığı ortada, Emrah Başsan defans ve kalecinin arasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bir dakika sonra, 13. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada, Yusuf Erdoğan topa sert vurdu ve kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 1-1.

17. dakikada ise Ziya Erdal'ın pasında, Efkan Bekiroğlu ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çeldi.

21. dakikada Moutoussamy'nin pasında Charisis ceza sahası dışından vurdu ama top üst direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada defanstan seken top, Murat Paluli'nin önünde kaldı. Sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada ise Murat Paluli'nin geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural topu Yusuf Erdoğan'a kaptırdı. Erdoğan, kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale ederek meşin yuvarlağı taca gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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