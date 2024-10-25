Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'un Çarpıcı Zaferi

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 2 - 4 Net Global Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Net Global Sivasspor, Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Anları

5. dakikada, Maestro'nun uzak mesafeden çektiği sert şutta kaleci Nikolic, topu iki hamlede kontrol etti. Ancak, maçın akışı 61. dakikada değişti.

61. dakikada, Koita'nın sağ kanattan gerçekleştirdiği yerden ortada Rodrigues, penaltı noktası civarından vuruş yaparak takımını eşitliğe taşıdı: 2-2.

66. dakikada Sivasspor öne geçti. Murat Paluli'nin sağ kanattan gönderdiği ortada Manaj, topu ağlara göndererek skoru 2-3 yaptı.

74. dakikada Yusuf Sarı'nın pasıyla karşılaşmaya dahil olan Yusuf Barası, kaleyi gören bir pozisyonda vuruşunu yaptı fakat top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

86. dakikada, ceza sahasına yapılan ortada, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Abdulsamet Burak sert bir vuruşla kaleci Nikolic'ten döndü.

89. dakikada Sivasspor, maçtaki dördüncü golü buldu. Balde'nin kullandığı köşe atışında, Radakovic iyi yükselerek topu kafayla ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşma, Net Global Sivasspor'un 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.