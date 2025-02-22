Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Konyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, her iki takımın da birer gol atmasıyla 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın kritik anları

Karşılaşmanın 75. dakikasında Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, Yusuf Erdoğan'ın ortasında Muhammet Tunahan Taşçı'nın kafa vuruşu yandan auta gitti. 76. dakikada ise Konyaspor'un atağında Radakovic, savunma arkasına atılan topu koluyla keserek VAR incelemesine maruz kaldı. Bu müdahale sonucu, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 80. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın son anlarına gelindiğinde, 90+8. dakikada yine Konyaspor'dan Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı ortada, Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşu üstten auta çıkınca, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Sonuç itibarıyla, Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki bu heyecan dolu mücadele 1-1 berabere tamamlandı.