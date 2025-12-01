Trendyol Süper Lig Derbisi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray — 15'te Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig 14. hafta derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray 15. dakikada 0-0 berabere. Maç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:34
Trendyol Süper Lig Derbisi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray — 15'te Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe - Galatasaray 0-0

Derbi 15. dakikada golsüz eşitlikle sürüyor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki büyük derbide, Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Her iki takım da maçın başında kontrollü bir oyun sergiliyor; hücum organizasyonları rakip savunmalar tarafından sıkı markajla karşılanıyor. Taraftarlar derbinin temposunu bekliyor.

Maçın şu anki durumu: 0-0maç devam ediyor. İzleyiciler ve skor takipçileri önemli atakları, duran topları ve olası gol pozisyonlarını kaçırmamak için oyunu yakından izlemeye devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDAKİ DERBİ MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE, SAHASINDA GALATASARAY İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDAKİ DERBİ MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDAKİ DERBİ MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE, SAHASINDA GALATASARAY İLE...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)
2
Tedesco'dan Derbide 3 Değişiklik: Fenerbahçe 11'i Belli Oldu
3
Samsunspor 1-0 Alanyaspor — İlk Yarıda Musaba'nın Golü
4
Galatasaray’da 3 değişiklik — Buruk, Osimhen'i 11'de başlattı
5
Trendyol Süper Lig Derbisi: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray — 15'te Golsüz Eşitlik
6
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine taraftar akını: Biletler tükendi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı