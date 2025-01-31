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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek puanını artırdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:12
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı

Trendyol Süper Lig'de Kritik Maç

İstanbul'da Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maç, 89. dakikada gelen golle sonuçlandı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gole yaklaşsa da, Ali Şaşal Vural kaleyi savunarak Sivasspor'u devrede tutmayı başardı. 51. dakikada Emre Akbaba'nın pasında Emre Mor, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Vural, topu kornere gönderdi.

58. dakikada, Caner Erkin'in ortasına kafa vuruşu yapan Emre Akbaba'nın denemesi yine kaleci Vural'dan döndü. 63. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasını iyi değerlendiren Manaj, kaleci Birkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak Manaj'ın vuruşu da kaleci tarafından önlendi.

Son Dakika Golü

Maçın sonlarına doğru, 89. dakikada Eyüpspor, kritik golü buldu. Caner Erkin'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, altıpasın önüne yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşuyla topu filelere göndermesiyle Eyüpspor öne geçti: 1-0.

Maçın final düdüğünün ardından Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte puanını artırarak Süper Lig'deki iddiasını sürdürdü.

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