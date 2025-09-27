Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-3 Trabzonspor — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig: Mısırlı.com Fatih Karagümrük 1-3 Trabzonspor (İlk Yarı)
İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakika: Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
20. dakika — 0-1: Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
28. dakika — 1-1: Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, topu daha müsait pozisyondaki Tiago Çukur'a aktardı. Tiago'nun yakın direğe şutunda top filelerle buluştu.
35. dakika — 1-2: Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına, penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşu ağlarla buluştu ve Trabzonspor tekrar öne geçti.
45+8. dakika & 48. dakika — 1-3: Hakem Mehmet Türkmen, Zubkov'un ortasında ceza sahası içindeki mücadelede Atakan Çankaya'nın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem kararını değiştirmedi. Kullanılan penaltıda topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
İlk yarı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.