Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında İbrahim Kaya'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:54
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

17. dakika: Fenerbahçe organize bir atak geliştirdi. Brown'ın pasında topla buluşan Fred, ceza yayı üzerindeki Talisca'ya aktardı. Talisca'nın bekletmeden çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtararak önledi.

18. dakika - Gol: Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasla hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu; meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelerle buluştu. 0-1

31. dakika: Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı önündeki İsmail Yüksek'in önüne düştü. Gelişine çektiği sert şut direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakika: Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza sahasına giren Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını verdi. En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul köşeye çeldi ve top kornerle sonuçlandı.

41. dakika: Alanyaspor etkili geldi. Maestro'nun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kadar kat etti. Ayak dışıyla yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

44. dakika: Maestro orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası önünden sert vurdu; meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

İlk 45 dakika, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe - Alanyaspor: Tedesco 3 değişiklik yaptı, 7 eksik
2
2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları
3
Evin Demirhan Yavuz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya
4
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Fenerbahçe'de İlk Büyük Galibiyeti Arıyor
5
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Taktik Çalıştı
6
Gaziantep FK, 20 Eylül Cumartesi Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
7
Yılmaz Vural SMS Grup Sarıyer'in Yeni Teknik Direktörü Oldu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa