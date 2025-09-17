Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

17. dakika: Fenerbahçe organize bir atak geliştirdi. Brown'ın pasında topla buluşan Fred, ceza yayı üzerindeki Talisca'ya aktardı. Talisca'nın bekletmeden çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtararak önledi.

18. dakika - Gol: Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasla hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu; meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelerle buluştu. 0-1

31. dakika: Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı önündeki İsmail Yüksek'in önüne düştü. Gelişine çektiği sert şut direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakika: Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza sahasına giren Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını verdi. En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul köşeye çeldi ve top kornerle sonuçlandı.

41. dakika: Alanyaspor etkili geldi. Maestro'nun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kadar kat etti. Ayak dışıyla yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

44. dakika: Maestro orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası önünden sert vurdu; meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

İlk 45 dakika, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.