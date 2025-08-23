DOLAR
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği — 3. Hafta

Trendyol Süper Lig 3. haftada Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti; Maxim'in penaltı golü ve Nalepa'nın kırmızı kartı maçın kaderini belirledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:41
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği — 3. Hafta

Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği — Trendyol Süper Lig 3. Hafta

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşma, son dakikaların gerilimli anlarına sahne oldu.

51. dakikada, savunmada kaptırılan topu alan Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında topla buluşan Abdurrahim'in vuruşu, savunmaya çarparak kornere çıktı.

54. dakikada, Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Traore'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

79. dakikada, ceza sahasına giren Sorescu'nun pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.

88. dakikada, Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayına uzaklaştırılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi.

90+2. dakikada, Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'yi formasından Nalepa'nin çekmesi üzerine hakem Atilla Karaoğlun penaltı noktasını gösterdi. Nalepa ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

