Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleşti ve sonuç 0-0 sona erdi.

İlk Yarıda Atılan Gol Olmadı

İlk yarıda takımlar karşılıklı ataklar geliştirdi ancak gole ulaşamadılar. Gaziantep FK'nın 50. dakikada geliştirdiği sol kanattaki atakta, Okereke ceza sahasında vuruş yaptı fakat Uğurcan Çakır, kalede başarılı bir kurtarış sergiledi.

İkinci Yarıda Heyecan Dolu Anlar

56. dakikada, Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Cham'ın şutu az farkla auta gitti. Ardından, 58. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan verdiği pasla Lundstram şutunu çekti, fakat kaleci Dioudis topu çeldi ve direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Banza tamamladı ama hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısını dikkate alarak faul nedeniyle golü iptal etti.

Son Anlar ve Beraberlik

67. dakikada Saborit'in kafa vuruşu az farkla dışarı giderken, 69. dakikada kazandıkları serbest atışta Cham'ın şutu köşeye çeldi. 90+3. dakikada Ndiaye’nin vurduğu top, yine az farkla auta çıktı.

Sonuç olarak, mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda, Gaziantep FK oyuncusu Sorescu (önde) yer kaldı. Trabzonspor'un attığı gol, bu pozisyon nedeniyle VAR'da iptal oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK ile Trabzonspor Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK oyuncusu Lungoyi (sağda) rakibi Trabzonspor'dan Malheiro (sağda) ile mücadele etti.