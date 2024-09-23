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Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı

Gaziantep FK ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçta ilk yarı golsüz sona erdi. İlk yarıda atılan fırsatlar değerlendirilemedi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:14
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK ve Trabzonspor Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Maçında Golsüz İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Maçın 5. dakikasında, Gaziantep FK'nın ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta Furkan Soyalp, topun başına geçti. Soyalp’ın vuruşu, savunmadan döndü. Dönen topu değerlendiren Ömürcan Artan, kaleci Uğurcan Çakır tarafından köşe vuruşuna gönderildi.

16. dakikada sağ kanattan gelen Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği top, Okereke tarafından kontrol edildi; ancak vuruşu direğe çarparak dışarı gitti.

37. dakikada ceza sahasında buluşan Mendy’nin şutu, auta gitti. İlk yarının sonuna doğru, 45+3. dakikada ev sahibi ekip Gaziantep FK, bir serbest atış kazandı. Sorescu, ceza alanına ortasını yaptı ve Saborit kafa vuruşu ile denedi, fakat top az farkla auta çıktı.

Maçın ilk devresi, atılan bu fırsatlara rağmen golsüz tamamlandı.

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