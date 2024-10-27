Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor’un karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı 10. haftada 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 13. dakikasında, Kramer’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Pedrinho başarılı bir şekilde kontrol etti. Pedrinho, bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ndao’ya pas attı ve Ndao, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 0-1

19. dakikada, Pedrinho’nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Aleksic, kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

28. dakikada ise Maxim’in sağ kanattan ceza sahasına taşıdığı top arka tarafta bulunan Ertuğrul Ersoy tarafından kafa vuruşuyla ağlara gönderildi ve durum 1-1 oldu.

İlk yarı sonunda takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.