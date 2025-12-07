Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 1-0 Fatih Karagümrük — İlk Yarı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:53
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakika: Gençlerbirliği’nde sağ kanattan Niang’ın topuk pasıyla ceza alanına sokulan Göktan, çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

27. dakika: Gençlerbirliği’nin sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Thalisson ceza yayına doğru çıkardı. Pereira’nın gelişine sert şutunda top dışarı çıktı.

28. dakika - Gol: Ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Pedro Pereira, ceza sahasına koşu yapan Oğulcan’a pasını aktardı. Oğulcan’ın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat ve hakemler

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

Takım kadroları

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zan Zuzek, Dimitrios Goutas, Göktan Gürpüz, Pedro Pereira, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Mbaye Niang, Oğulcan Ülgün, Tongya

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Enzo Roco, Claudio Kranevitter, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh, David Fofana, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Serginho

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Andre Gray, Ali Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Öne çıkanlar

Gol: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Marius Tresor Doh (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

