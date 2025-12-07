Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği 1-0 Fatih Karagümrük (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakika: Gençlerbirliği’nde sağ kanattan Niang’ın topuk pasıyla ceza alanına sokulan Göktan, çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
27. dakika: Gençlerbirliği’nin sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Thalisson ceza yayına doğru çıkardı. Pereira’nın gelişine sert şutunda top dışarı çıktı.
28. dakika - Gol: Ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Pedro Pereira, ceza sahasına koşu yapan Oğulcan’a pasını aktardı. Oğulcan’ın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat ve hakemler
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi
Takım kadroları
Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zan Zuzek, Dimitrios Goutas, Göktan Gürpüz, Pedro Pereira, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Mbaye Niang, Oğulcan Ülgün, Tongya
Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Enzo Roco, Claudio Kranevitter, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh, David Fofana, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Serginho
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Barış Kalaycı, Andre Gray, Ali Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Öne çıkanlar
Gol: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Marius Tresor Doh (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
