DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.765.659,73 0,28%

Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın golüyle ilk yarıyı Samsunspor karşısında 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 21:12
Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmada Göztepe, sahasında Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Juan’ın sol kanattan çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül’ün sol kanattan ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Holse’nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

40. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Stat ve hakemler

Stat: ISONEM Park

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut

Göztepe

11: Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Rhaldney, Anthony Dennis, Efkan Bekiroğlu, Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Ibrahim Sabra, Salem Bouajila, Tibet Durakçay

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Samsunspor

11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Antoine Makoumbou, Eyüp Aydın, Carlo Holse, Soner Gönül, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Yunus Emre Çift, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Logi Tomasson, Anthony Musaba, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol

Arda Okan Kurtulan (dk. 23) (Göztepe)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAMSUNSPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAMSUNSPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAMSUNSPOR’U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)
2
Galatasaray'da 4 Değişiklik: Buruk, Kasımpaşa 11'ini Yeniledi
3
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (İlk Yarı) – Yunus Akgün Skoru Getirdi
4
Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu
5
Galatasaray 1-0 Önde: Kasımpaşa Karşısında 17. Hafta
6
Atılay Canel: 'Teknik ekip olarak görevi bıraktık' — Fatih Karagümrük yeniden yapılanıyor
7
Ağrı Kadın Futbol Takımı Silopi’den 3-2'lik Zaferle Döndü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025