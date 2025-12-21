Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmada Göztepe, sahasında Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Juan’ın sol kanattan çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül’ün sol kanattan ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Holse’nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton’un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
Stat ve hakemler
Stat: ISONEM Park
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut
Göztepe
11: Mateusz Lis, Allan Godoi Santos, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Rhaldney, Anthony Dennis, Efkan Bekiroğlu, Juan
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Ibrahim Sabra, Salem Bouajila, Tibet Durakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Samsunspor
11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Antoine Makoumbou, Eyüp Aydın, Carlo Holse, Soner Gönül, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Yunus Emre Çift, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Logi Tomasson, Anthony Musaba, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol
Arda Okan Kurtulan (dk. 23) (Göztepe)
