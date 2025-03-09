Trendyol Süper Lig: Göztepe, Sivasspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Sivasspor'u ilk yarıda 1-0 önde tamamlayarak önemli bir avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:44
Trendyol Süper Lig: Göztepe, Sivasspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Dakikaların Heyecanı

Maçın 3. dakikasında, soldan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında, penaltı noktası üzerinden Manaj topu kafayla kaleye gönderdi. Ancak top, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpışan Manaj, maça devam edemeyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zorlu Anlar ve Göztepe'nin Golü

19. dakikada, İsmail Köybaşı'nın soldan yaptığı ortada, Göztepe oyuncusu Miroshi'nin kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kornere çelindi. 28. dakikada Sivassporlu Simic ile Efkan Bekiroğlu kafa kafaya çarpıştı ve Simic, maça devam edemedi.

33. Dakikada Gelen Gol

Göztepe, karşılaşmanın 33. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi, çizgiye inerek meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Matsuki'nin sert şutu, ağlarla buluşarak durumu 0-1 yaptı.

Öne Çıkan Detaylar

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlar, maçı ücretsiz izleme imkanı buldu.

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