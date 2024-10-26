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Trendyol Süper Lig: Göztepe ve Trabzonspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:00
Trendyol Süper Lig: Göztepe ve Trabzonspor İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe - Trabzonspor Maçı İlk Yarı Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında gerçekleşen Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, iki takımın da gol bulamamasıyla 0-0 tamamlandı.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

21. dakikada, Göztepe'den Solet, ceza sahasına girmesiyle kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ancak Solet'in şutunda, top kaleciden geri döndü; açısını kaybeden Solet'in ikinci vuruşu ise yandan dışarı gitti.

28. dakikada, Göztepe'li oyuncu Dennis, Banza'ya yaptığı faul sebebiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kısa bir süre sonra, 39. dakikada Göztepe'nin hızlı hücumunda Juan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Tijanic'in şutunu kaleci Uğurcan, kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası, iki takımın da gol bulamamasıyla sona erdi.

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