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Trendyol Süper Lig: İkas Eyüpspor İlk Yarısı Üstün

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'a karşı ilk yarıda 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:58
Trendyol Süper Lig: İkas Eyüpspor İlk Yarısı Üstün

Trendyol Süper Lig' de İlk Yarının Özeti

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, ikas Eyüpspor ile Atakaş Hatayspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Görkem Sağlam'ın Serbest Vuruşu

Karşılaşmanın 7. dakikasında, ikas Eyüpsporlu Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, Hatayspor kalecisi Berke Özer tarafından direğin dibinden kornere çelindi.

İlk Gol ve Tartışmalar

İlk yarının 11. dakikasında ikas Eyüpspor öne geçti. Savunmanın arkasına atılan bir uzun topa hareketlenen Ahmed Kutucu, sol kenardan topu ön direğe ortaladı. Altıpasın soluna iyi hareketlenen Thiam, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

Hatayspor'un Golü ve VAR İncelemesi

20. dakikada Atakaş Hatayspor, Rivas'ın sağdan yaptığı akınla tehlike yarattı. Rivas, topu yayı üzerinde bulunan Pedro'ya aktardı. Pedro, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girip köşeye sert bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Ancak Eyüpspor tarafı, gol öncesindeki pozisyon için yoğun itirazda bulundu. VAR hakemi, pozisyonu incelemesi için hakemi çağırdı. İncelemeler sonucunda, hakem Yasin Kol, golü iptal etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Kırmızı Kartı

Aynı dakikada itirazlarını sürdüren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sarı kart gördü. İtirazlarına devam eden Çalımbay, bu kez kırmızı kartla sahadan ihraç edildi.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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