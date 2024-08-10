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Trendyol Süper Lig İlk Haftasında Konyaspor Galip Geldi

Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenerek sezona üç puanla başladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:33
Trendyol Süper Lig İlk Haftasında Konyaspor Galip Geldi

Trendyol Süper Lig İlk Haftasında Konyaspor'un Zaferi

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Kasımpaşa, evinde TÜMOSAN Konyaspor'a 2-3 yenilerek sezonun ilk haftasına kötü bir başlangıç yaptı.

Maçın Kısa Özeti

Karşılaşmanın ilk golü 47. dakikada Kasımpaşa'dan geldi. Ev sahibi takımın korner sonrasında kaleci Gianniotis’in uzun pasıyla topu kontrol eden Da Costa, şutunu atarak skoru 1-1 yaptı.

Maçtaki ikinci gol, Kasımpaşa'nın 74. dakikada Ben Ouanes'in sağdan ortasıyla Winck’in kafasıyla bulduğu golle geldi ve Kasımpaşa öne geçti: 2-1.

Ancak, 81. dakikada Konyaspor'un Adil Demirbağ ile kullandığı serbest vuruşta. Kontrolü eline alan Aleksic, düzgün bir vuruşla tekrar eşitliği sağladı: 2-2.

Sonucun belirleyici golü ise 89. dakikada geldi. Konyaspor'dan Guilherme'nin soldan ortasında Umut Nayir, altı pas önünde yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu 3-2 olarak belirledi.

Sonuç olarak, Konyaspor bu sezonki ilk mücadelesinde 3 puanı almayı başardı.

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