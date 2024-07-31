Trendyol Süper Lig'in Yeni Logosuyla Yenilik Doğuyor

Trendyol Süper Lig'in Yeni Logosunun Tanıtımı

Trendyol Süper Lig’in yeni logosu resmi olarak tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu ile taraftarlarla buluşacak" ifadesine yer verildi.

Yeni Logo Anlamı

Açıklamada, "Süper Lig’in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor" denildi. Logonun üst kısmının, kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı; alt kısmının ise son saniyeye dek tüm kalbiyle mücadele etmeyi temsil ettiği vurgulandı.Birlik ve Beraberlik

Logonun, Trendyol Süper Lig takımları, taraftarlar ve paydaşlar arasında değerler ve ortak bir hedef etrafında birleşmesi, fair play anlayışıyla futbolu güzelleştirmesi bekleniyor.

Tasarım Süreci ve Değerlendirmeler

Yeni logonun tasarlanma sürecinde Süper Lig’de yer alan kulüplerle iş birliği yapıldığı ve UEFA ile Avrupa'nın önde gelen liglerinin tasarımlarının değerlendirildiği belirtildi.

Şampiyonluk Kupasında Yenilikler

Açıklamada, sezon sonunda şampiyonun kazanacağı kupanın da değiştiği ifade edildi. Yeni tasarımda, sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işleneceği vurgulandı.

Son olarak, Trendyol Süper Lig'in yeni sloganının 'futbol aşkına' olduğu aktarıldı.