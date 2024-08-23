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Trendyol Süper Lig Kapsamında Corendon Alanyaspor ve Göztepe Beraberlik Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ve Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:17
Trendyol Süper Lig Kapsamında Corendon Alanyaspor ve Göztepe Beraberlik Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig 3. Hafta Sonuçları

Türkiye’nin en önemli futbol liglerinden biri olan Trendyol Süper Lig, 3. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan maçta 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında Alanyaspor, eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Makouta ceza sahasına arka direğe doğru bir top havalandırdı. Bu topu Yusuf Özdemir, plase bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

Göztepe'nin Çabaları

69. dakikada Göztepe sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Romulo'nun ortasında topla buluşan Juan, sert bir şut çekti fakat bu top direğin hemen yanından dışarı gitti.

Son Anlar

85. dakikada Djalma Silva'nın sol kanattan yaptığı ortada Romulo, kafa vuruşuyla yeniden kaleyi yokladı. Ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, bu tehlikeli şutu başarılı bir şekilde çeldi. Dönen topa Romulo bir kez daha kafa vuruşu yaptı, ama bu sefer de meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

Sonuç olarak, mücadele 1-1 sona erdi. Her iki takım da yeni hafta için puan almayı başardı.

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