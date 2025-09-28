Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı
7. hafta mücadelesi - İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor - Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
15. dakikada Çaykur Rizesporlu Rak Sakyi, ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase bir şut çıkardı. Kaleci Gianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.
33. dakikada Sowe'un sağ tarafından ceza yayı üzerine gönderdiği pasa Augusto müdahale etti; vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ounes'in ara pasında ceza sahasında hareketlenen Gueye'nin bekletmeden yerden vuruşunda, top direk dibine çarpıp filelerle buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.