Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor'un Maçında İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 12. Hafta Maçı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, konuk ekip Bellona Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 11. dakikasında soldan gelen Cardoso'nun ortasında, ceza sahası içinde Bahoken topu göğsüyle indirdi. Bu pozisyonda Bourabia, sağdan gelen Gökhan Sazdağı'na pas verdi. Gökhan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci, topu direğin dibinden kornere çeldi.

21. dakikada Bellona Kayserispor önemli bir fırsat yakaladı. 19. dakikada soldan hızlı gelişen atakta, Cardoso'nun ortasında Bahoken'in şutunu Kasımpaşa oyuncusu Yasin son anda kornere gönderdi. Bu pozisyon sonrası, VAR incelemesiyle hakem Mehmet Türkmen, penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltıyı kullanan Kartal Kayra Yılmaz, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı. Bu golle birlikte ilk yarı, Bellona Kayserispor'un avantajıyla sona erdi.