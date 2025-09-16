Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Samsunspor Deplasmanında (Yeni 19 Mayıs, 20.00)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk olacak. Kasımpaşa'da 5 eksik var.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:16
Trendyol Süper Lig erteleme maçında Kasımpaşa Samsunspor ile karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç bilgileri

Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan, 1 maçı eksik olan İstanbul temsilcisinin 3 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan ev sahibi Samsunspor ise 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan topladı.

Kasımpaşa'da eksikler

Kasımpaşa'da Samsunspor karşılaşmasında 5 oyuncu çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde yeni transferler Emre Taşdemir, Fousseni Diabate ve Adem Arous statü gereği, Pape Habib Gueye kırmızı kart cezasından dolayı ve Yusuf Barası ise sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.

