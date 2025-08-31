DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.483.758,66 -0,43%

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0-0 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig 4. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor 0-0 berabere kaldı; kaleciler ve savunmalar maçta öne çıktı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:13
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0-0 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0-0 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor karşılaştı ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

71. dakikada soldan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Ampem'in sert ortasında Halil Akbunar'ın arka direkteki vuruşu sonrası top dışarı çıktı.

74. dakikada Brnic'in soldan ortasında Shomurodov'un altı pastan kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

81. dakikada Talha Ülvan'ın ceza sahası sağ çaprazından içeri yükselttiği top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına yöneldi. Kerem Demirbay ceza sahası dışından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Brnic'in soldan içeri çevirdiği topa Deniz Türüç ceza sahası içinde düzgün vurdu, kaleci uzanarak topu çeldi. Dönen topu Kemen sol çaprazdan şutla tamamladı; kaleci Felipe bir kez daha gole izin vermedi.

Müsabaka golsüz sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elias Jelert Southampton'a Kiralandı: Satın Alma Opsiyonu 8,5 Milyon Avro
2
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
3
Trendyol 1. Lig: Atko Grup Pendikspor 2-1 Özbelsan Sivasspor
4
Kadınlar Dünya Şampiyonası: Brezilya 3-1 ile Çeyrek Finalde
5
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0-0 ikas Eyüpspor
6
Liverpool 1-0 Arsenal: Szoboszlai'nin Anfield'daki Serbest Vuruşu Zaferi
7
Fenerbahçe Başkentte 3-1 Kazandı: En-Nesyri İki Golle Sahneye Çıktı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta