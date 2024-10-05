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Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0 - 1 Bellona Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bellona Kayserispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:52
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0 - 1 Bellona Kayserispor

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Bellona Kayserispor arasındaki mücadelede konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın İlk Yarısında Öne Çıkan Anlar

17. Dakika: Başakşehir, sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Kemen'in altıpas önüne gönderdiği topa, Pelkas ayak içiyle vurdu ancak kaleci son anda müdahale etti. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

28. Dakika: Turuncu-lacivertli ekip, önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Piatek, topu Berkay'a gönderdi fakat Berkay'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

32. Dakika: Kayserispor, sağ kanattan yaptığı atakla öne geçti. Berat'tan sıyrılan Cardoso, arka direğe güzel bir orta yaptı ve Mane, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1.

44. Dakika: Kayserispor, ikinci golüne yaklaşsa da son anda kaleci Muhammed'in üzerine giderek top kale çizgisi önünde Hamza tarafından uzaklaştırıldı.

İlk yarı, Bellona Kayserispor'un 1-0'lık avantajıyla sona erdi.

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