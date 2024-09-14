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Trendyol Süper Lig: Samsunspor vs. TÜMOSAN Konyaspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:15
Trendyol Süper Lig: Samsunspor vs. TÜMOSAN Konyaspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın 16. dakikasında Samsunspor önemli bir atak geliştirdi. Dimata tarafından ceza sahası çizgisi önünden yapılan sert şut, kaleci Slowik tarafından kurtarılarak oyun alanına döndü.

30. dakikada ise Konyaspor, maçta öne geçti. Misafir takımın ceza sahasında meydana gelen karambolde top, Pedrinho'nun önüne geldi. Pedrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Seremoni ve Mesaj

Karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları, "Çocuklar Narin'dir karanlıklara teslim etmeyelim!" yazılı pankartla seremoniye katıldı. Bu anlamlı mesaj, futbolun ve sporun birlikteliğini temsil ediyor.

Maçın ilk yarısı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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