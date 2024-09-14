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Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısında 0-0 berabere sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:57
Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İlk Yarıda Neler Oldu?

17. dakikada, misafir takım RAMS Başakşehir'den Deniz Türüç’ün ön direğe yaptığı ortada, savunmadan seken topa Opoku kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Sousa, yakın köşeden gelen topu çıkararak gole izin vermedi.

26. dakikada Bodrum FK'nın geliştirdiği atakta, Ege Bilsel’in ceza sahasındaki sert vuruşu kaleciden geri döndü. Bu iki pozisyon dışında ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Sonuç olarak, karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle son buldu.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe...

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Sipay Bodrum FK ile RAMS Başakşehir takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir'den Berat Ayberk Özdemir (2) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

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