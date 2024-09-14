Trendyol Süper Lig: Sivasspor ve Gaziantep FK'nın İlk Yarıda Beraberliği

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5. haftada, Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Gelişimi

Maçın hemen başında, 1. dakikada Sivasspor, Murat Paluli'nin ceza sahası dışından çektiği şutla pozisyon buldu ancak top üstten auta çıktı.

6. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kenan Kodro, ceza sahasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalırken, faul sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı Maxim kullanarak topu ağlara gönderdi ve durum 0-1 oldu.

37. dakikada Sivasspor, Pritchard'ın kornerinden gelen topu Manaj ile kafa vuruşuyla ağlara yollayarak beraberliği sağladı: 1-1.

İlk Yarı Sonucu

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı ve her iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.