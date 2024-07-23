Trendyol Süper Lig Takımları, Dünya Ortalamasını Aşıyor

Trendyol Süper Lig Takımlarının Yüksek Maç Sayısı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı son rapora göre, Trendyol Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda oynadıkları maç sayısıyla dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. Bu futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den daha fazla müsabaka tecrübesi elde etti.

Dünya Ortalama ve Trendyol Süper Lig

CIES'in raporuna göre, dünya genelinde en iyi 40 ligdeki takımlar ortalama 42,4 maça çıkarken, Real Madrid 55 maçla en yüksekte yer aldı. Bununla birlikte, Fenerbahçe geçen sezon 58 maça çıkarken, Galatasaray ve Beşiktaş 56'ar maçla onu izledi.

UEFA Organizasyonlarının Etkisi

Trendyol Süper Lig takımları, UEFA organizasyonlarında grubuna kalabilmek için 3 eleme turunda mücadele etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, 6’şar eleme maçı oynayarak önemli bir maç sayısı elde etti.

Gelecek Dönem Beklentileri

Bu sezon da Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir UEFA organizasyonlarına katılmayı hedefliyor. Bu takımlar, ilerleyen turlarda lig aşamasına geçmeleri durumunda toplamda 50’den fazla maç oynamaları bekleniyor.

Sonuç olarak, 2023-2024 sezonunda gösterilen bu yüksek performans, Türkiye'nin futbol takımlarının uluslararası arenada ne denli rekabetçi olduğunu gözler önüne seriyor.