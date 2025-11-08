Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Alanyaspor — Onuachu ve Hagi'nin golleri

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Onuachu ve Ianis Hagi fileleri havalandırdı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:27
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada Ianis Hagi’nin uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

80. dakikada sağ kanattan gönderilen ortaya arka direkte Visca dokunamadı.

90. dakikada Zubkov’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sikan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakem ve kadrolar

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Erdem Mertoğlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Sikan dk. 76), Folcarelli, Olulai (Visca dk. 76), Zubkov, Augusto (Arif Boşluk dk. 69), Olaigbe (Muçi dk. 60), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ianis Hagi (İzzet Çelik dk. 89), Gaius Makouta (Janvier dk. 89), Maestro, Elia Meschack (İbrahim Kaya dk. 72), Ui-jo Hwang, (Uchenna Ogundu dk. 72), Ruan (Enis Keskin dk. 36)

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Efecan Karaca

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller ve kartlar

Goller: Onuachu (dk. 17) (Trabzonspor), Ianis Hagi (dk. 74) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hadergjonaj, Enis Keskin (Alanyaspor), Olulai (Trabzonspor)

