Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Alanyaspor — Onuachu ve Hagi'nin golleri

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-1 Alanyaspor
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Ianis Hagi’nin uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
80. dakikada sağ kanattan gönderilen ortaya arka direkte Visca dokunamadı.
90. dakikada Zubkov’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sikan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Hakem ve kadrolar
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Erdem Mertoğlu
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Sikan dk. 76), Folcarelli, Olulai (Visca dk. 76), Zubkov, Augusto (Arif Boşluk dk. 69), Olaigbe (Muçi dk. 60), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ianis Hagi (İzzet Çelik dk. 89), Gaius Makouta (Janvier dk. 89), Maestro, Elia Meschack (İbrahim Kaya dk. 72), Ui-jo Hwang, (Uchenna Ogundu dk. 72), Ruan (Enis Keskin dk. 36)
Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Bruno Viana, Efecan Karaca
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller ve kartlar
Goller: Onuachu (dk. 17) (Trabzonspor), Ianis Hagi (dk. 74) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hadergjonaj, Enis Keskin (Alanyaspor), Olulai (Trabzonspor)
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI CORENDON ALANYASPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.