Trendyol Süper Lig: Trabzonspor ve RAMS Başakşehir İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor-RAMS Başakşehir Karşılaşması

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleştirilen Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

22. Dakika: Draguş'un kaleye gönderdiği şut savunmadan döndü ve bu topu Cham, Visca'nın önüne aktardı. Visca'nın çektiği şut, az farkla üstten auta gitti.

28. Dakika: Visca'nın pasını alan Malheiro, ceza alanının sağ köşesine doğru hareket etti. Malheiro'nun şutunu kaleci Muhammed Şengezer, kornere çelerek tehlikeyi önledi.

40. Dakika: Cham'ın yaptığı ortada, Lundstram ceza alanında kafa vuruşunu gerçekleştirdi fakat top yandan auta çıktı.

İlk yarıda iki takım da etkili ataklar geliştirmesine rağmen, sonuç olarak her iki taraf da ağları bulamadı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik ile tamamlandı.