Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 1-1 Gençlerbirliği — 7. Hafta

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği iki kırmızı kartla 9 kişi kaldı; Tuci son dakikada skoru belirledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 22:06
7. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşma Zecorner Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

50. dakikada Gençlerbirliği, 10 kişi kaldı. Topa kayarak müdahale etmek isteyen Carole'in bacağına basan Koita, hakem tarafından kırmızı kart ile oyun dışı bırakıldı.

60. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu altpas içinde tamamlayan Tuci'nin şutunu kaleci uzaklaştırdı.

70. dakikada Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı. Taç atışını geciktirme nedeniyle çıkan tartışmada, takım içi gerilim yaşandı; Franco ile Ramazan Civelek arasında arbede oldu. Ramazan Civelek yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kalırken, hakem Franco'yu kırmızı kartla oyundan attı.

90+1. dakikada sağ kanattan gelen ortada Opoku'nun gönderdiği topa ön direkte Talha Sarıarslan müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Tuci, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşma, her iki takımın 1'er golüyle sona erdi.

