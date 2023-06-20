Trendyol ve Hatayspor Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol - Hatayspor sponsorluk imza töreni meydana geldi.

Transfer çalışmaları hakkında da açıklama yapan Demirel, "Ben son 3 aydır hem transferlerle, an itibariyle gerçekleştirdiğimiz bir transfer yok ancak görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Hem de bugünkü sponsorlukla beraber çalışmaların hızlanabileceği bir sürece gireceğiz. Tek dileğim, tek hedefim, kafamdaki tek düşünce Hataspor'u seneye hayata tekrar döndürmek. Bölgedeki insanlara Hatayspor ile birlikte umut verip onların mutlulukla hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.