Triatlon Federasyonu MHK Başkanlığı'na Mustafa Şirin Atandı

Triatlon’da Yeni Dönem: Mustafa Şirin MHK Başkanı Oldu

Türkiye Triatlon Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Mustafa Şirin getirildi. Federasyonun resmi açıklamasında, MHK Başkanlığı görevini devralan Şirin’in, bu görevinin yanı sıra yeni kurulun da önemli bir çalışma yürüteceği belirtildi.

Yeni Yönetim Kadrosu

Mustafa Şirin’in başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nda Sami Sertgöz, Hüseyin Tan, Gaye Kurubaş, Levent Yılmaz, Ebru Ceylan ve Onur Tayiz gibi isimler de yer alacak. Yeni yönetimin, triatlon sporunun gelişimi adına önemli projelere imza atması bekleniyor.

Bu atama ile birlikte triatlon camiasında yeni bir dönem başlamış oldu. Mustafa Şirin'in deneyimleriyle birlikte MHK'nın etkili bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.