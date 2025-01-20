Triatlon Federasyonu MHK Başkanlığı'na Mustafa Şirin Atandı

Türkiye Triatlon Federasyonu'nda MHK'nın yeni başkanı Mustafa Şirin oldu. Bayezid Bozacıoğlu'nun yerine geçti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:52
Triatlon Federasyonu MHK Başkanlığı'na Mustafa Şirin Atandı

Triatlon’da Yeni Dönem: Mustafa Şirin MHK Başkanı Oldu

Türkiye Triatlon Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Mustafa Şirin getirildi. Federasyonun resmi açıklamasında, MHK Başkanlığı görevini devralan Şirin’in, bu görevinin yanı sıra yeni kurulun da önemli bir çalışma yürüteceği belirtildi.

Yeni Yönetim Kadrosu

Mustafa Şirin’in başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nda Sami Sertgöz, Hüseyin Tan, Gaye Kurubaş, Levent Yılmaz, Ebru Ceylan ve Onur Tayiz gibi isimler de yer alacak. Yeni yönetimin, triatlon sporunun gelişimi adına önemli projelere imza atması bekleniyor.

Bu atama ile birlikte triatlon camiasında yeni bir dönem başlamış oldu. Mustafa Şirin'in deneyimleriyle birlikte MHK'nın etkili bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beta Enerji, Milli Motosikletçilere Destek Oluyor
2
Triatlon Federasyonu MHK Başkanlığı'na Mustafa Şirin Atandı
3
Anadolu Üniversitesi, Yenimahalle Belediyespor'u 30-26 Mağlup Etti
4
UCI 2025’te Türk Bisiklet Takımları Sevindiriyor!
5
Fenerbahçe Opet, 72 Maçlık Rekor Galibiyet Serisine 4 Kupa Sığdırdı
6
Antalyaspor'dan Beklenmedik Ayrılık: Alex de Souza Görevden Alındı
7
Jannik Sinner Avustralya Açık'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!