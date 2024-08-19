TRT, UEFA Kupaları Yayın Haklarını Tanıttı

UEFA Kupaları İçin TRT'nin Tanıtım Toplantısı

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıl boyunca elinde bulunduracak olan TRT, bu kapsamda düzenlediği tanıtım toplantısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Toplantı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti ve Mandarin Oriental Bosphorus Hotel'de yapıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ gibi birçok spor dünyasından isim etkinlikte yer aldı.

Spor Yayıncılığında Yeni Bir Sayfa

Tanıtım videosunun ön gösteriminin ardından Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncılığındaki sorumlulukları doğrultusunda yeni alanlar açmayı sürdürdüklerini ifade etti. Sobacı, "UEFA organizasyonlarını izleyiciyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Kurumumuz neredeyse 100 yıl boyunca birçok ilke imza attı," dedi.

Şifresiz Yayın Müjdesi

Sobacı, Türkiye'de sporun gelişiminde önemli bir ivme kaydedildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda spor alanında büyük atılımlar yapıldı. TRT olarak, dünya standartlarında yayın kalitemizle bu sürecin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerine devam etti.

3 yıl boyunca TRT'de yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve diğer kupaların, ülkemizi temsil eden takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izlenebileceğini belirten Sobacı, sezon boyunca yüzlerce maçı uluslararası dijital platformlarıyla da sunacaklarını duyurdu.

Etkinlik Sonlandı

Tanıtım toplantısı, katılımcılarla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT'nin tanıtım toplantısı yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programa katılarak konuşma yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT'nin tanıtım toplantısı yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programa katılarak konuşma yaptı.