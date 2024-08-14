TSSF Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

TSSF Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası1 sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası'nda dereceler belli oldu. Yarışmalar, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Sahili'nde gerçekleştirildi.

Yüzme etaplarında, kadın ve erkek sporcular 1000, 3000 ve 5000 metre mesafelerde madalya için mücadele etti. Açık denizde düzenlenen bu maraton, toplamda 9 spor kulübünden 63 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Dereceye Giren Sporcular

Kadınlar 1000 metre çift palet kategorisinde Smaç Spor Kulübü'nden Derin Görür, 13.30.72 dakikalık derecesiyle birinciliği elde etti. Erkekler 1000 metre çift palet yarışında ise yine Smaç Spor Kulübü'nden Efe Şükür, 12.30.03 dakikalık zamanlayla altın madalya kazandı.

Kadınlar 1000 metre su üstü disiplininde Adasu Ramazanoğlu (Bakırköy Ata Spor Kulübü), 12.28.59 dakikalık derecesiyle zirveye adını yazdırırken, erkeklerde Derin Toparlak (Bakırköy Ata Spor Kulübü) 11.31.61 dakikalık süresiyle yarışmayı birinci tamamladı.

3000 metre çift palet kadınlar kategorisinde Ilgın Atasoy (Smaç Spor Kulübü), 38.02.22 dakikalık derecesiyle birinciliğe uzandı. Erkekler 3000 metre çift palet yarışında ise Berk Yavuzaslan (Bakırköy Ata Spor Kulübü) 33.08.19 dakika ile altın madalya kazandı.

5000 metre su üstü disiplininde, kadınlar kategorisinde Ece Ayça Karabulut (Smaç Spor Kulübü), 52.12.29 dakikalık derecesiyle Türkiye şampiyonu olurken; erkekler 5000 metre su üstünde ise Murat Şenel (Bakırköy Ata Spor Kulübü), 1 saat 13.88 saniye ile birinciliği elde etti.

TSSF Başkanının Açıklamaları

TSSF Başkanı Fatih Uysal, uzun bir aranın ardından paletli yüzme branşında açık su yarışmasının yapılmış olmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, yarışmaya katılan tüm sporcuları gösterdikleri azim ve gayret nedeniyle tebrik etti.