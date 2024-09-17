TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası 2024-2025 Sezonu İçin Hazırlık Aşamasında

TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası

2024-2025 sezonu öncesi voleybol tutkunlarını heyecanlandıran bir organizasyon gerçekleşiyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi, 2024-2025 sezonuna hazırlanan voleybol takımları için düzenleyecekleri turnuvada, Efeler Ligi'nde geçen sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar bir araya gelecek.

Turnuvaya Katılacak Takımlar

Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray HDI Sigorta, sezon öncesi yeni hazırlıklarını yapmak üzere 20-21 Eylül tarihlerinde Ankara'da kozlarını paylaşacak.

Maç Programı

Turnuvanın maç programı şu şekilde belirlenmiştir:

20 Eylül Cuma:

13.00 - Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 - Fenerbahçe Medicana - Ziraat Bankkart

21 Eylül Cumartesi:

13.00 - Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 - Halkbank - Fenerbahçe Medicana

Turnuva, hem takımların güçlerini test etmeleri hem de voleybolseverlerin keyifli anlar yaşaması açısından büyük bir önem taşıyor.