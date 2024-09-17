DOLAR
34,03 -0,16%
EURO
37,9 0,01%
ALTIN
2.820,65 0,03%
BITCOIN
2.016.508,61 -2,66%

TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası 2024-2025 Sezonu İçin Hazırlık Aşamasında

Efeler Ligi'nin güçlü ekipleri, TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nda karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:28
TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası 2024-2025 Sezonu İçin Hazırlık Aşamasında

TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası

2024-2025 sezonu öncesi voleybol tutkunlarını heyecanlandıran bir organizasyon gerçekleşiyor. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi, 2024-2025 sezonuna hazırlanan voleybol takımları için düzenleyecekleri turnuvada, Efeler Ligi'nde geçen sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar bir araya gelecek.

Turnuvaya Katılacak Takımlar

Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray HDI Sigorta, sezon öncesi yeni hazırlıklarını yapmak üzere 20-21 Eylül tarihlerinde Ankara'da kozlarını paylaşacak.

Maç Programı

Turnuvanın maç programı şu şekilde belirlenmiştir:

  • 20 Eylül Cuma:
  • 13.00 - Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta
  • 16.00 - Fenerbahçe Medicana - Ziraat Bankkart
  • 21 Eylül Cumartesi:
  • 13.00 - Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta
  • 16.00 - Halkbank - Fenerbahçe Medicana

Turnuva, hem takımların güçlerini test etmeleri hem de voleybolseverlerin keyifli anlar yaşaması açısından büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altunoluk Kardeşler, Sporun Birleştirici Gücüyle Eşitliği Sağlamak İçin Konferansta
2
Hatayspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
3
A Milli Kadın Hentbol Takımının Ulaşım Sponsoru Prontotour
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Duyuruldu
5
Genç Kızlar Dünya Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye'nin Zorlu Maçı
6
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'te Üst Üste Üçüncü Altın Madalyayı Kazandı
7
TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası 2024-2025 Sezonu İçin Hazırlık Aşamasında

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor