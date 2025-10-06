TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası Voleybol: 9-10 Ekim'de Fenerbahçe, Halkbank, Spor Toto, Ziraat Bankkart

TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası, 9-10 Ekim'de Başkent Voleybol Salonu'nda; Fenerbahçe Medicana, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart mücadele edecek. Maçlar TRT Spor Yıldız'dan canlı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:03
TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası 9-10 Ekim'de

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankkart turnuvada yer alacak.

Organizasyon, Cumhuriyet'in 102'nci yaşı onuruna düzenleniyor ve TSYD'nin medya sponsorluğunda Ankara'da önemli voleybol kulüplerini bir araya getiriyor.

Turnuva, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. İlk gün galip gelen takımlar ikinci gün final'de karşılaşacak; kaybeden ekipler ise üçüncülük maçında mücadele edecek.

Turnuvada oynanacak 3-4 ve final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Ankara'daki voleybol şölenini izlemek isteyen sporseverler, 'biletinial' uygulamasından biletlerini temin edebilecek. Biletler 100 liradan satışa sunulacak ve gün içerisindeki iki maçı kapsayacak.

Turnuva Programı

9 Ekim Perşembe:

16.00 Halkbank - Ziraat Bankkart

18.30 Fenerbahçe Medicana - Spor Toto

10 Ekim Cuma:

14.00 Üçüncülük - Dördüncülük maçı

16.30 Final

