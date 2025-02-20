TTF Başkanı Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile iş birliği olanaklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:57
TTF Başkanı Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu Başkanı Miguel Diaz Roman ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli toplantı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezbercinin de katılımıyla İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.

Görüşmede, iki federasyon arasında yapılabilecek iş birliği anlaşmaları ele alındı. Özellikle sporcu ve antrenör eğitimleri üzerine yapılan fikir alışverişleri, değişim programı imkanlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı.

Bu tür iş birliklerinin, Türk tenisinin gelişimine katkıda bulunması ve uluslararası düzeyde deneyim paylaşımını artırması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Ertelendi
3
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Trabzon'da Başlıyor
4
Türkiye Şampiyonu Kızlar, Milli Forma İçin Sıkı Çalışıyor
5
Denizli'de Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası Başladı
6
AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı Nevşehir'de Başlıyor
7
Eskişehir'de 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?