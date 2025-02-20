TTF Başkanı Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu Başkanı Miguel Diaz Roman ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. Bu önemli toplantı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezbercinin de katılımıyla İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.

Görüşmede, iki federasyon arasında yapılabilecek iş birliği anlaşmaları ele alındı. Özellikle sporcu ve antrenör eğitimleri üzerine yapılan fikir alışverişleri, değişim programı imkanlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdı.

Bu tür iş birliklerinin, Türk tenisinin gelişimine katkıda bulunması ve uluslararası düzeyde deneyim paylaşımını artırması bekleniyor.