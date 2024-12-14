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TTF Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Başarıyla Gerçekleşti

Türkiye Tenis Federasyonu, tenis sporunun gelişimi için önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:55
TTF Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Başarıyla Gerçekleşti

TTF Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Düzenlendi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), tenis sporunun geleceği için önemli bir adım attı ve "TTF Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı" düzenledi. Çalıştay, Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te gerçekleştirildi.

Paydaşların Buluşması

Çalıştaya, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, veliler, antrenörler, hakemler, kulüp temsilcileri ile medya mensupları katıldı. Çalıştay, 5 oturumda farklı paydaş gruplarını kapsayan masalarda moderatörler eşliğinde ilerledi.

TBF Başkanı Müderrisgil’in Açıklamaları

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın amacının Türk tenisinin gelişimi olduğunu belirtti. 11 Kasım'da göreve geldiklerini hatırlatarak, “Seçim konuşmamda aralıkta ilk çalıştayımızı yapacağımızı belirtmiştim.” ifadelerini kullandı.

Veri ile Strateji Oluşturma

Müderrisgil, çalıştayın, tenisçiler ile paydaşların sorunlarını bizzat dinlemek ve çözüm önerilerini almak için düzenlendiğini söyledi. “Çalıştay, paydaşların hazırladığı sorulara yanıt verdiği bir platform olacak. Her masada bir akademisyen mevcut ve tüm konuşmalar kayıt altına alınıyor.” diyerek, sözlerine devam etti.

Geleceğe Yönelik Yol Haritası

Yapılacak SWOT analiziyle yeni strateji ve yol haritasını belirleyeceklerini vurgulayan Müderrisgil, “Veri toplamak, strateji ve yol haritası hazırlamak için son derece önemli. 4 yıllık yol haritamız bu süreçte şekillenecek.” şeklinde konuştu.

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