Tuğberk Tanrıvermiş, SKN St. Pölten Teknik Direktörü Oldu

Yeni Görevine Başladı

Avusturya'nın 2. Ligi takımlarından SKN St. Pölten, teknik direktörlük pozisyonuna Tuğberk Tanrıvermiş ile anlaştığını duyurdu. 35 yaşındaki Tanrıvermiş, kulüple olan sözleşmesini imzalayarak yeni bir sayfa açmış oldu.

Kariyerine Dair Bilgiler

Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Roma 18 Yaş Altı ve Spezia 19 Yaş Altı futbol takımlarında teknik direktörlük yaparak önemli bir deneyim kazandı. Ayrıca, Galatasaray takımında yardımcı antrenör olarak görev alarak profesyonel futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Yeni Hedefler

Tanrıvermiş'in SKN St. Pölten'deki hedefleri arasında takımı başarıya taşımak ve Avusturya 2. Ligi'nde üst sıralarda yer almak yer alıyor. Taraftarlar, genç ve dinamik teknik adamdan büyük beklentiler içerisinde.