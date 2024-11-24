TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de Gergin Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçı, ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda rakip kaleye tehlikeli ataklarla yüklendi. 6. dakikada, Fernandes'in sol kanattan yaptığı sert şut, az farkla kalenin yanından auta gitti.

Maçın kaderini belirleyen gol, 17. dakikada geldi. Guilherme'nin köşe atışı sonrasında, ceza sahasında etkili bir şekilde yükselen Jevtovic, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada ise, Bambgboye'nin ceza sahası içinde çektiği şut, Konyaspor kalecisi Slowik tarafından kornere gönderildi.

TÜMOSAN Konyaspor, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı ve ikinci yarıya avantajlı bir şekilde çıkmak için hazırlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.