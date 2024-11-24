DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.351.083,39 0,63%

TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:11
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de Gergin Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Atakaş Hatayspor maçı, ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda rakip kaleye tehlikeli ataklarla yüklendi. 6. dakikada, Fernandes'in sol kanattan yaptığı sert şut, az farkla kalenin yanından auta gitti.

Maçın kaderini belirleyen gol, 17. dakikada geldi. Guilherme'nin köşe atışı sonrasında, ceza sahasında etkili bir şekilde yükselen Jevtovic, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada ise, Bambgboye'nin ceza sahası içinde çektiği şut, Konyaspor kalecisi Slowik tarafından kornere gönderildi.

TÜMOSAN Konyaspor, ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde tamamladı ve ikinci yarıya avantajlı bir şekilde çıkmak için hazırlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük Maç Sonrası Hakem Eleştirisi
2
Samsunspor, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti: 1-0
3
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Atakaş Hatayspor: İlk Yarı Sonucu
4
Antalyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
5
Nesine 3. Lig'de 12. Haftada Liderler Belli Oldu
6
Nesine 3. Lig 12. Hafta Maçları Tamamlandı
7
Bülent Uygun: 'Maçın Hakkı Beraberlikti'

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı