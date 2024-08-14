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TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçı için antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör Çamdalı, motivasyonun yüksek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:08
TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Ali Çamdalı, antrenmanlarda futbolcularının motivasyonunun yüksek olduğunu ifade etti.

Teknik Direktör Çamdalı'nın Değerlendirmeleri

Çamdalı, Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Motivasyon anlamında, Galatasaray maçının herhangi bir maçtan farkı yok" diyerek, bu karşılaşmanın önemini vurguladı. Deplasmanda kazanılan Kasımpaşa galibiyetinin takım üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirten Çamdalı, antrenmanlarını bu motivasyonla sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Takım Kaptanı Guilherme Sitya'nın Açıklamaları

Konyaspor'un kaptanı Guilherme Sitya, "Oynayacağımız tüm rakiplere sonsuz saygımız var. Kendi stilimizle sahaya çıkacağız, rakibin kim olduğu önemli değil" diyerek takımın kararlılığını dile getirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray maçı için son antrenmanını yarın gerçekleştireceği öğrenildi.

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