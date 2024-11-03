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TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 3-2 Yenerek Üstünlük Sağladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:45
TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 3-2 Yenerek Üstünlük Sağladı

TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Ev sahibi takım, zorlu karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, 50. dakikada TÜMOSAN Konyaspor yeniden öne geçti. Pedrinho'nun ortasına iyi yükselen Ndao, arka direkte topu kontrol ederek güzel bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

59. dakikada Piatek'in pasında, Deniz Türüç'ün yerden vuruşu kaleci Slowik'te kaldı. Bu atak sonrası, 66. dakikada Pedrinho bir kez daha etkili bir orta yaparak Ndao'yu pozisyona soktu, ancak Ndao'nun vuruşu direkten döndü.

73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada Kramer'in kafayla indirdiği topu Ndao, ağlarla buluşturdu: 3-1.

Maçın sonlarına doğru, 90+2. dakikada Başakşehir farkı bire indirdi. Deniz Türüç'ün ortasında Piatek, topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 3-2.

Karşılaşma, TÜMOSAN Konyaspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar önemli bir galibiyet elde etti.

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