TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Açıklamalar: 'En Kötü Konyaspor'u İzlettirdik'

TÜMOSAN Konyaspor'da Üzüntü: Samsunspor Mağlubiyeti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarlarına, 13 haftadır en kötü Konyaspor'u izlettirdiklerini ifade etti.

Uçar, basın toplantısında, karşılaşmada istedikleri oyunun ortaya konamadığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, rakipleri için de övgüde bulundu. "Bu maçta yapılan her haksızlığa karşı bir tepki vermek, isyan etmek istiyorduk" diyen Uçar, "Rakibimiz, ligin en iyi takımlarından biri. Bulunduğu konumu hak eden bir takım. Bu doğrultuda hazırlandık. Haftayı iyi geçirdik ama zorluk seviyesi bu kadar yüksek bir maça bireysel hatayla 1-0 geride başladık. Sahada en başta sakinliğimizi kaybettik" açıklamasında bulundu.

Uçar, içten bir şekilde taraftar için üzgün olduğunu belirtirken, "13 haftadır buradayım, taraftarımıza en kötü Konyaspor'u izlettirdik, olmadı. Başaramadık, üzgünüm. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi oyunlar oynayıp kazanıp Konyaspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Taraftarın Protestosuna Yanıt

Bir gazetecinin maç sonrası kendisine yönelik protestoya ilişkin sorusunu yanıtlayan Uçar, "Beklentiler büyük, anlıyorum. Ben de Konyaspor taraftarı gibiyim. Elbette istedikleri, arzu ettikleri sonuç yansımayınca da protesto ediyorlar. Bundan önceki maçlarda destek verdilerse bugün de protesto ettiler, haklarıdır. Yani onlar adına üzgünüm. Onlar bu tepkiyi göstermekte genel olarak haksız diyemem, haklılar. Umarım bundan sonraki maçlarda onları daha mutlu edecek oyunlar oynarız" ifadelerini kullandı.